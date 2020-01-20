Трамп: США выгодны хорошие отношения с РФ и Китаем

При этом другим странам нельзя позволять использовать Штаты в своих интересах, подчеркнул американский лидер.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином. Об этом он заявил в воскресенье, 19 января, выступая перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас, сообщает Successful Farming

При этом американский лидер подчеркнул, что нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.

"Иметь хорошие отношения с Китаем - это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах", - указал Трамп.

Он также добавил, что сейчас Пекин уважает Вашингтон. По мнению президента США, представители американской сельскохозяйственной отрасли больше всего выиграют от торговой сделки с Китаем. Напомним, 15 января Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торговой сделки между странами.

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