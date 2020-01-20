Трамп: США выгодны хорошие отношения с РФ и Китаем
При этом другим странам нельзя позволять использовать Штаты в своих интересах, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином. Об этом он заявил в воскресенье, 19 января, выступая перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас, сообщает Successful Farming.
При этом американский лидер подчеркнул, что нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах.
"Иметь хорошие отношения с Китаем - это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах", - указал Трамп.
Он также добавил, что сейчас Пекин уважает Вашингтон.
По мнению президента США, представители американской сельскохозяйственной отрасли больше всего выиграют от торговой сделки с Китаем.
Напомним, 15 января Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торговой сделки между странами.
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— Нет, пока можешь остаться.
— Вот спасибо! От души!
— Да ладно, Дональд, не за что!