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Трамп: США выгодны хорошие отношения с РФ и Китаем

Комментариев: 4
При этом другим странам нельзя позволять использовать Штаты в своих интересах, подчеркнул американский лидер.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону выгодно поддерживать хорошие отношения с Москвой и Пекином. Об этом он заявил в воскресенье, 19 января, выступая перед представителями американского аграрного сектора в штате Техас, сообщает Successful Farming.

При этом американский лидер подчеркнул, что нельзя позволять другим странам использовать США в своих интересах. 

"Иметь хорошие отношения с Китаем - это хорошо, и с Россией хорошо, как и со многими другими странами. Но мы не хотим, чтобы нас использовали в своих интересах", - указал Трамп.

Он также добавил, что сейчас Пекин уважает Вашингтон.

По мнению президента США, представители американской сельскохозяйственной отрасли больше всего выиграют от торговой сделки с Китаем.

Напомним, 15 января Трамп и вице-премьер Китая Лю Хэ подписали первую фазу торговой сделки между странами.

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Теги: Россия, США, Китай, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Эриг    20.01.2020, 06:23
Оценка:  +9
Эриг
А мне не выгодно. Китай безразличен, пока не экспортирует свой маоизм. А вот российскую федерацию следует фрагментировать на независимые от кремля республики. Только так можно восстановить справедливость. Во имя мира и порядка, справедливости и Господа Бога нашего!
Эриг    20.01.2020, 06:25
Оценка:  +8
Эриг
Только фрагментация российской федерации может восстановить порядок и дать гарантии безопасности во всем мире. И пусть так оно и будет. А все к этому и идет. Аминь.
Зорян_и_Шкиряк    20.01.2020, 06:33
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Достаточно внешнего управления., фрагментация не обязательно. Украине такой метод управления это тоже пойдёт во благо. РФ и Украина - два по сути одинаковые скотогосударства.
Зорян_и_Шкиряк    20.01.2020, 06:19
Оценка:  -1
Зорян_и_Шкиряк
— Владимир Владимирович, а мне тоже в отставку?
— Нет, пока можешь остаться.
— Вот спасибо! От души!
— Да ладно, Дональд, не за что!
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