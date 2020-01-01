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В Сирии аэропорт Хмеймим подвергся атаке беспилотниками

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Для защиты аэропорта Хмеймим применили средства противовоздушной обороны, которые якобы сбили все дроны.
Российские самолеты на авиабазе Хмеймим
Российские самолеты на авиабазе Хмеймим
mil.ru

В Сирии была совершена попытка атаковать аэропорт Хмеймим в провинции Латакия с помощью беспилотников. Об этом накануне  сообщило сирийское государственное агентство САНА.

Утверждается, что атаку предприняли некие "террористические группы". Для защиты аэропорта были применены системы ПВО, которые якобы уничтожили все дроны.

Других подробностей инцидента САНА не приводит.

Как известно, в аэропорту Хмеймим расположена российская военная база. Она неоднократно подвергалась атакам, приведшим к потерям как в личном составе, так и в военной технике.

Накануне СМИ сообщили, что военные США развернули российский конвой в Сирии, который направлялся в сторону нефтяного месторождения.

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Теги: Сирия, аэропорт, БПЛА, беспилотник, атака, Конфликт в Сирии, ПВО, дрон, Авиабаза, Россия в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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