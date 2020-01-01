Американский певец умер во время выступления

Известный исполнитель Дэвид Олни скончался во время своего концерта. Перед смертью он извинился перед публикой. Мужчине был 71 год.

71-летнему певцу стало плохо во время исполнения третьей песни Instagram/thedavidolney

Американский певец, поэт-песенник Дэвид Олни скончался во время выступления на фестивале авторской песни в Санта-Роса-Бич во Флориде, США. Артист сидел на стуле на сцене и в этот момент у него остановилось сердце, пишет Variety.

71-летнему певцу стало плохо во время исполнения третьей песни, и он сел на стул. Его коллеги и зрители подумали, что Олни решил немного отдохнуть и не сразу отреагировали.

Сообщается, что исполнитель извинился, а потом опустил подбородок на грудь.

Музыканты пытались оказать первую помощь артисту, но ничем не смогли ему помочь. Приехавшие медики также оказались бессильны.

Причина смерти Дэвида Олни не называется.

Олни был известным и уважаемым певцом американского фолк-рока. Артист выпустил 20 альбомов со своими песнями.

Напомним, что умер британский певец и актер Кенни Линч. Он выступал в турне вместе с легендарной группой The Beatles и первым записал кавер на их трек.

Также Korrespondent.net писал, что чешский эстрадный исполнитель Карел Готт умер в возрасте 80 лет. В последние годы он боролся с раком.



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