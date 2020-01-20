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Жительница Тулы нашла в своем унитазе живую змею

Комментариев: 1
Женщина вернулась домой после длительного отсутствия и нашла в своем туалете пресмыкающееся.
Жительница Тулы нашла в своем унитазе живую змею
vestitula.ru

В городе Тула местная жительница обнаружила в унитазе змею. Об этом сообщает местное издание Вести-Тула.

Жительница многоэтажного дома вернулась в свою квартиру после короткого отсутствия и обнаружила в своем унитазе живую змею. Женщина испугалась и сразу убежала.

Она попросила сына разобраться с пресмыкающимся. Парень сделал снимок и позвонил в Тульский зооэкзотариум. Когда специалисты прибыли на место змея уползла.

Специалисты отметили, что на снимке запечатлен маисовый полоз. Таких змей часто разводят в домашних террариумах. Жителям дома посоветовали во время встречи со змеей накрыть ее ведром или тряпкой, чтобы задержать и вызвать специалистов.

Ранее сообщалось, что австралиец спас четырехлетнего сына от питона. Также Корреспондент писал о том, что в Днепре спасатели выловили змею в жилом доме.

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Теги: Россия, змеи, инцидент, унитаз, змея
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
TarasChuprynka    20.01.2020, 18:14
Оценка:  +18
TarasChuprynka
Цікаво, куди могла змія поповзти в туалеті багатоповерхівки?
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