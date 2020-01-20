СМИ оценили, как война ударит по добыче нефти в Ливии

Из-за действий армии Хафтара нефтедобыча в стране может упасть в 16 раз. Ежедневные потери оцениваются в 55 миллионов долларов.

Из-за блокады Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара нефтяных терминалов добыча нефти в стране может упасть в 16 раз - с 1,2 миллиона до 72 тысяч баррелей в сутки Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Национальной нефтяной корпорации Ливии.

"18 января NOC объявила о ситуации форс-мажора после прекращения отгрузки нефти с терминалов "нефтяного полумесяца" (побережья залива Сирт). По данным корпорации, это приведет к потере в добыче нефти в объеме 800 тысяч баррелей в сутки и ежедневному ущербу в размере 55 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 19 января информационный портал Al Wasat информировал о закрытии крупнейшего нефтяного месторождения Ливии Эш-Шарара. Ежедневная добыча на нем составляла примерно 300 тысяч баррелей в сутки.

Напомним, на выходных в Берлине состоялась конференция по ситуации в Ливии. На ней был принят документ, которым Участники встречи призвали к разоружению военизированных групп и прекращению всех военных передвижений на территории страны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet