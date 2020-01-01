На Испанию обрушился снежный ураган, есть жертвы

Власти пяти провинций были объявили высший уровень опасности из-за штормовоо ветра и снегопада.

На Испанию обрушились обильные снегопады, дожди и штормовые ветра. От непогоды погибли по меньшей мере два человека. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает агентство Associated press.

Отмечается, что из-за ненастья власти пяти провинций были вынуждены объявить высший уровень готовности к чрезвычайной ситуации.

На востоке Испании была прекращена работа аэропорта Аликанте. В этом регионе страны также перекрыли 30 дорог.

По данным агентства, шторм повредил застройку в прибрежной части муниципалитета Гандия (провинция Валенсия), а также в ряде испанских городов.

Ожидается, что непогода продлится до среды.

Тем временем, в Украине, как сообщалось, всю рабочую неделю будет удерживаться аномально теплая погода.

Ранее сообщалось, что в Афганистане погибли 16 человек при обрушении крыш из-за снега.

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