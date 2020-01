Трамп пообещал защитить право на ношение оружия в США

Американский президент Дональд Трамп в Twitter пообещал гражданам Соединенных Штатов, что их право на ношение оружия, закрепленное в Конституции, останется неизменным.



"Никогда не позволю, чтобы вторая поправка осталась незащищенной", – написал Трамп, назвав эту поправку "великой".

I will NEVER allow our great Second Amendment to go unprotected, not even a little bit!