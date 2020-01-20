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Трамп пообещал защитить право на ношение оружия в США

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Дональд Трамп заверил американцев в неприкосновенности их права на хранение и ношение оружия.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп в Twitter пообещал гражданам Соединенных Штатов, что их право на ношение оружия, закрепленное в Конституции, останется неизменным.

"Никогда не позволю, чтобы вторая поправка осталась незащищенной", – написал Трамп, назвав эту поправку "великой".



Напомним, в августе прошлого года петиция на сайте президента Украины с требованием принять закон о праве владения оружием собрала 25 тысяч подписей. Глава государства Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оружия в Украине.

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Теги: США, оружие, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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