Трамп пообещал защитить право на ношение оружия в США
Дональд Трамп заверил американцев в неприкосновенности их права на хранение и ношение оружия.
Американский президент Дональд Трамп в Twitter пообещал гражданам Соединенных Штатов, что их право на ношение оружия, закрепленное в Конституции, останется неизменным.
"Никогда не позволю, чтобы вторая поправка осталась незащищенной", – написал Трамп, назвав эту поправку "великой".
I will NEVER allow our great Second Amendment to go unprotected, not even a little bit!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 20, 2020
Напомним, в августе прошлого года петиция на сайте президента Украины с требованием принять закон о праве владения оружием собрала 25 тысяч подписей. Глава государства Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оружия в Украине.
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