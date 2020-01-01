ЕС выделил 900 млн евро на гуманитарную помощь во всем мире

Европа демонстрирует солидарность и поддержку тем, кто в ней нуждается, заявили в руководстве Еврокомиссии.

Европейская комиссия утвердила бюджет на помощь странам, которые страдают от гуманитарных кризисов, в размере 900 млн евро. Средства выделены на 2020 год для более чем 80 стран. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии в понедельник, 20 января.

Так, 400 млн евро будут направлены на программы в Африке, где средства ЕС помогут людям, пострадавшим от конфликта в ДР Конго, тем, кто страдает от продовольственного кризиса в Сахеле и тем, кто вынужден был бежать от насилия в Южном Судане, Центральноафриканской республике и Чаде.

На Ближнем Востоке 345 млн евро от ЕС будут направлены на решение гуманитарного кризиса в Сирии, улучшение положения беженцев в соседних странах, а также на смягчение чрезвычайно критической ситуации в Йемене.

Азии и Латинской Америке предоставят 111 млн евро для уязвимых слоев населения, пострадавшим от кризиса в Венесуэле, и беженцам в соседних странах. ЕС также продолжит оказывать помощь в таких азиатских странах, как Афганистан, Мьянма и Бангладеш.

"Хотя конфликт остается главной причиной голода и переселения, его влияние значительно ухудшилось из-за изменения климата. Европа несет ответственность, чтобы демонстрировать солидарность и поддержку тем, кто в ней нуждается. Наша помощь зависит от полного гуманитарного доступа, чтобы организации, оказывающие помощь, могли выполнить свою жизненно важную работу", – сказал уполномоченный ЕС по вопросам управления кризисами Янез Ленарчич.

Напомним, на прошлой неделе послы из трех стран ЕС – Польши, Литвы и Эстонии – раздали гуманитарку на Донбассе. Они начали свой визит из Краматорска.

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