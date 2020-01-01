В Эфиопии 10 человек погибли на православном празднике

Предназначенный для размещения посетителей праздничной церемонии помост неожиданно рухнул из-за превышения допустимой нагрузки.

На севере Эфиопии в городе Гондэр по меньшей мере 10 человек погибли и еще 100 получили травмы в результате обрушения платформы с празднующими православное Богоявление (Тимкат). Об этом накануне сообщило AFP со ссылкой на местных врачей.

Отмечается, что церемония празднования Богоявления в Гондэре, древней столице Эфиопии, является самой популярной в стране. Ежегодно ее посещают до миллиона человек.

Инцидент, в результате которого также пострадали двое иностранцев, произошел в момент, когда предназначенный для размещения посетителей праздничной церемонии помост неожиданно рухнул из-за превышения допустимой нагрузки

Эфиопское православное Богоявление или Тимкат, что с амхарского языка переводится как Крещение, широко отмечается всей православной христианской общиной страны. В 2019 году ЮНЕСКО внесла эфиопский праздник Богоявления в список нематериального культурного наследия человечества.

Ранее в Саудовской Аравии в результате ДТП с участием автобуса с паломниками из стран Азии и Ближнего Востока погибли 36 человек. Автобус с паломниками столкнулся с грузовиком и загорелся.

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