В аэропорту Амстердама задержан украинец за жестокое обращение с дочерью

Мужчину подозревают в жестоком обращении с ребенком на борту самолета, который прибыл из Бразилии.

За жестокое обращение со своей 3-летней дочерью в амстердамском аэропорту Схипхол задержали 47-летнего украинца. Об этом сообщает в Facebook жандармерия Королевства Нидерланды.

Инцидент произошел 18 января. Мужчину подозревают в жестоком обращении с ребенком на борту самолета, который прибыл из Бразилии.

По прибытии самолета в аэропорт мужчина был задержан, а девочку передали в заведение по защите детей.

Напомним, в Одессе пьяная мать потеряла маленького сына. Женщина познакомилась на улице с неизвестными и пошла распивать алкоголь. В итоге пришла в себя в магазине и заявила об исчезновении сына.

Напомним, в Фастове в Киевской области многодетная мать убила своего новорожденного ребенка.

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