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В Британии объяснили внесение тризуба в пособие по экстремизму

Комментариев: 4
Посольство Британии отметило, что, к сожалению, правые радикалы используют госсимволику, поэтому тризуб и появился в пособии по экстремизму.
Британия сожалеет за появление тризуба в пособии по борьбе с экстремизмом
Британия сожалеет за появление тризуба в пособии по борьбе с экстремизмом
 
Британия еще раз пояснила изображение украинского тризуба в пособии для антитеррористической полиции страны, о чем сообщили в заявлении представителя правительства, опубликованном пресс-центром посольства.
 
"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского Тризуба в "наглядном пособии британской полиции", - говорится в сообщении.
 
"К сожалению, крайне-правые группы имеют за собой историю присваивания национальных символов", - добавили в пояснении британского представителя.
 
Далее в заявлении есть заверения, что "британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности" и признают, "что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины".
 
Британские разъяснения стали ответом на возмущенные сообщения посольства Украины в Лондоне и на официальный комментарий украинского министерства иностранных дел с требованием "изъять украинскую государственную символику из пособия".
 
Напомним, в пособии Великобритании по выявлению знаков и символов праворадикальных групп, в секции с татуировками, приведена символика полка Азов с тризубцем. Изображение размещено рядом с нацистской символикой.
 

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Теги: Британия, МИД Украины, тризуб, экстремизм
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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MykRom    21.01.2020, 19:22
Оценка:  +10
MykRom
Найти британскую группу экстремистов, сфотографированных на фоне британского флага. На этом основании включить их флаг в список эктсремистов, расистов.
VSHIVANKA    21.01.2020, 18:41
Оценка:  -26
VSHIVANKA
МЫ КОНЕЧНО СОЖАЛЕЕМ , НО УКРОПНАЯ ВИЛКА ОСТАНЕТСЯ СИМВОЛОМ ТЕРРОРИЗМА , А СИНЕ - ЖЕЛТАЯ ЛЕНТОЧКА ТАК И БУДЕТ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ С СИНДРОМОМ ДАУНА .....))))
УКРОПНЫМ СВИНЬЯМ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЛИ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ ....)))
tinkerrr    21.01.2020, 18:32
Оценка:  -25
tinkerrr
Если этого праворадикального Азова в Великобритании опасаются, то представьте, сколько зла этот Азов сотворил в УКраине.
MykRom    21.01.2020, 19:24
Оценка:  +10
MykRom
Зло Азова намного добрее подлого лицемерия Путлера.
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