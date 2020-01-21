В Британии объяснили внесение тризуба в пособие по экстремизму

Посольство Британии отметило, что, к сожалению, правые радикалы используют госсимволику, поэтому тризуб и появился в пособии по экстремизму.

Британия сожалеет за появление тризуба в пособии по борьбе с экстремизмом

Британия еще раз пояснила изображение украинского тризуба в пособии для антитеррористической полиции страны, о чем сообщили в заявлении представителя правительства, опубликованном пресс-центром посольства.

"Мы осознаем и сожалеем из-за обиды, причиненной появлением украинского Тризуба в "наглядном пособии британской полиции", - говорится в сообщении.

"К сожалению, крайне-правые группы имеют за собой историю присваивания национальных символов", - добавили в пояснении британского представителя.

Далее в заявлении есть заверения, что "британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности" и признают, "что Тризуб как главный элемент Государственного Герба Украины имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины".

Британские разъяснения стали ответом на возмущенные сообщения посольства Украины в Лондоне и на официальный комментарий украинского министерства иностранных дел с требованием "изъять украинскую государственную символику из пособия".

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