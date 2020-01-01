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Найдена установка, из которой обстреляли посольство США - СМИ

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Установку обнаружили иракские военные, которые теперь проводят спецоперацию по поимке причастных к обстрелу.
Иракские военные обнаружили установки, из которых обстреляли посольство США
Иракские военные обнаружили установки, из которых обстреляли посольство США
ozodi.org

В Ираке местные военные нашли платформу, с которой прошлой ночью неизвестные выпустили ракетные снаряды по "зеленой зоне" в центре Багдада. Об этом заявил представитель оперативного военного командования столицы Ирака, передает телеканал Al Sumaria во вторник, 21 января.

"В районе Эз-Заафарания была найдена платформа, с которой ракеты были выпущены в сторону американского посольства. Поблизости от первой платформы была найдена еще одна пусковая установка", - заявил источник.

Вторая платформа "была полностью снаряжена ракетами", добавил представитель оперативного командования.

Теперь же иракские военные проводят спецоперацию по определению и поимке лиц, причастных к совершению минувшей ночью обстрела "зеленой зоны" в столице страны.

Напомним, что сегодня ночью посольство США в Ираке снова подверглось обстрелу. В "зеленой зоне" Багдада, вблизи посольства США, упали ракеты. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Предыдущий обстрел этого посольства произошел 5 января. Известно о пострадавших среди гражданских, так как одна из ракет попала в жилое здание рядом с посольством.

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Теги: Ирак, Багдад, обстрел, посольство США
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Источник: korrespondent.net

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