Осужденный в России по делу "Хизб ут-Тахрир" отсидел срок и вышел из тюрьмы

Юрия Примова освободили, так как истек срок его тюремного заключения. Под колонией в республике Мэрий Эл его встречали репортеры России 24 и сотрудники ФСБ.

Из российской колонии освободили еще одного крымского заключенного по делу "Хизб ут-Тахрир" facebook.com/crimeansolidarity

Крымский политзаключенный Юрий (Нури) Примов, осужденный в России по делу "Хизб ут-Тахрир", вышел из колонии в республике Мэрий Эл. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook в среду, 22 января.

Сегодня истек пятилетний срок, к которому российский суд приговорил Примова "за участие в террористической организации". Под зданием колонии мужчину встретили активисты и его адвокат, а также журналисты России 24 и сотрудники ФСБ.

"Во время встречи Юрия (Нури) из колонии, адвоката Рустема Кямилева, самого Юрия и активистов, которые приехали его встречать, снимали операторы телеканала Россия 24, а рядом находились сотрудники ФСБ. По телефону адвокат сообщил, что все хорошо, Юрий уже с ним. Сейчас они направляются в Йошкар-Ола", - сказано в сообщении.

Примова задержали в 2015 году под Севастополем по одному делу с тремя другими крымскими татарами, соблюдающими мусульманами, - Русланом Зейтуллаевым, Рустемом Ваитовым и Фератом Сайфуллаевым.

Зейтуллаеву инкриминировали "создание террористической организации" и приговорили его к 15 годам колонии строгого режима. Остальных обвинили в "участии в террористической организации" и дали по пять лет колонии общего режима.

Напомним, что ранее сегодня в России освободили фигуранта дела Хизб ут-Тахрир. Его пятилетний срок отбывания наказания также истек.

Сейчас около 90 крымчан удерживают в крымских и российских тюрьмах по политически мотивированным причинам, среди них профессиональные и гражданские журналисты Нариман Мемедеминов, Сервер Мустафаев, Осман Арифмеметов, Ремзи Бекиров, Рустем Шейхалиев и другие.

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