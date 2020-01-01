В США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине

Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.

Американская правозащитная организация American Oversight добилась от Административно-бюджетного управления Белого дома (OMB) получения документов, касающихся задержек военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа. В среду 22 января, они были опубликованы на сайте организации.

"Адвокаты президента Трампа в Сенате во вторник утверждали, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но документы не подтверждают эту позицию. Несмотря на препятствия администрации Трампа и риторику в суде, общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Переписка, представленная на 192 страницах, была обнародована в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказать давление на Украину для начала политического расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Опубликованные документы в том числе содержат электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора по вопросам национальной безопасности OMB Майкла Даффи. В частности - одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" ОМВ течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи в Washington Examiner о военной помощи Украине.

Как известно, накануне в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.

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