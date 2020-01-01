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В США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине

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Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.
Белый дом опубликовал документы по задержке помощи Украине
Белый дом опубликовал документы по задержке помощи Украине
Getty Images

Американская правозащитная организация American Oversight добилась от Административно-бюджетного управления Белого дома (OMB) получения документов, касающихся задержек военной помощи Украине администрацией Дональда Трампа. В среду 22 января, они были опубликованы на сайте организации.

"Адвокаты президента Трампа в Сенате во вторник утверждали, что документы являются абсолютно ненужными для судебного процесса об импичменте, но документы не подтверждают эту позицию. Несмотря на препятствия администрации Трампа и риторику в суде, общественность теперь может увидеть еще больше доказательств коррупционной схемы президента, которая развернулась в режиме реального времени. Объем опубликованного материала и объем материалов, которые все еще остаются секретными, свидетельствуют лишь о том, сколько всего администрация скрыла от Палаты, Сената и американской общественности", - заявил исполнительный директор American Oversight Остин Эверс.

Переписка, представленная на 192 страницах, была обнародована в рамках закона о свободе информации. American Oversight направила несколько запросов в OMB, чтобы выяснить роль ведомства в приостановлении военной помощи Украине в рамках попытки президента Трампа оказать давление на Украину для начала политического расследования против бывшего вице-президента Джо Байдена.

Опубликованные документы в том числе содержат электронные письма от и.о. директора Административно-бюджетного управления Рассела Вута и заместителя директора по вопросам национальной безопасности OMB Майкла Даффи. В частности - одно письмо от Даффи в день звонка президента Дональда Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому 25 июля, говорится в публикации.

Как отмечает организация, оба чиновника были "ключевыми игроками" в блокировании помощи Украине прошлой осенью.

Опубликованные документы "демонстрируют бурную деятельность" ОМВ течение нескольких дней в конце июня 2019 года после публикации статьи в Washington Examiner о военной помощи Украине.

Как известно, накануне в Сенате начались разбирательства по делу об импичменте Трампа. Была принята резолюция о проведении процедуры в ускоренном режиме, что займет около двух недель.

 

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Теги: Импичмент Президента, Белый Дом, Трамп, импичмент
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Источник: korrespondent.net

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