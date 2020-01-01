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В Африке пираты освободили украинского моряка

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Африканские пираты освободили экипаж танкера Happy Lady. Среди пленных был гражданин Украины.
Украинский моряк возвращается домой из Камеруна
Украинский моряк возвращается домой из Камеруна

В Камеруне пираты освободили членов экипажа танкера Happy Lady, которых захватили в плен 31 декабря. Об этом сообщил министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис на своей странице в Twitter в среду, 22 января.

Среди захваченных моряков был и один гражданин Украины. Все восемь членов экипажа освободили после переговоров.

"Я рад освобождению пяти греческих моряков. Наши скоординированные усилия оказались эффективны", – написал Плакиотакис, пожелав освобожденным успешно добраться домой.

Напомним, у берегов Африки захватили экипаж судна с украинцем на борту. Пираты похитили пятерых греков, двух филиппинца и одного украинца. Судно атаковали в 3 км от порта Либме.

Также в Гвинейском заливе пираты напали на нефтяной танкер Duke, захватив 20 членов экипажа, оставив одного на судне.

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Теги: Африка, пираты, моряки, плен, украинец, моряк, пиратство, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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