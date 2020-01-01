Захваченный пиратами украинец вышел на свободу

Властям удалось освободить моряков после трех недель, проведенных в плену у африканских пиратов.

Пираты в Камеруне освободили пятерых членов экипажа греческого судна Happy Lady, среди которых один гражданин Украины. Об этом в среду, 22 января, сообщил министр морского флота и островной политики Греции Яннис Плакиотакис в Twitter.

Он сообщил, что освобождению предшествовали переговоры.

"Я рад освобождению пяти греческих моряков. Наши скоординированные усилия оказались эффективны", – написал Плакиотакис.

Как сообщалось, утром 31 декабря неизвестные напали на танкер Happy Lady, пришвартовавшийся в двух морских милях от камерунского порта Лимбе под греческим флагом. На судне не было вооруженной охраны.

Угрожая оружием, пираты похитили восемь из 28 членов экипажа: пятерых греков, двух граждан Филиппин и одного украинца. В результате нападения один из членов экипажа был ранен и госпитализирован.

Ранее в Гвинейском заливе пираты напали на нефтяной танкер Duke, захватив 20 членов экипажа, оставив одного на судне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet