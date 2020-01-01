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Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в США

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Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта города Корона в Калифорнии.
В Калифорнии разбился самолет
В Калифорнии разбился самолет
twitter.com/CoronaFireDept


В американском штате Калифорния в среду, 22 января, разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились до четырех пассажиров, сообщила пожарная служба города Корона в Twitter.

Отмечается, что самолет упал на территории аэродрома на юге штата. По словам очевидцев, воздушное судно при взлете налетело на ограждение, перевернулось и загорелось.

Предположительно, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. В результате крушения погибли четыре человека,

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

В США из-за гололеда произошло ЧП с самолетом

Напомним, 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила.

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Теги: Калифорния, самолет, жертвы, крушение
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Источник: korrespondent.net

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