Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в США

Легкомоторный самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта города Корона в Калифорнии.



В американском штате Калифорния в среду, 22 января, разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились до четырех пассажиров, сообщила пожарная служба города Корона в Twitter.

Отмечается, что самолет упал на территории аэродрома на юге штата. По словам очевидцев, воздушное судно при взлете налетело на ограждение, перевернулось и загорелось.

Предположительно, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. В результате крушения погибли четыре человека,

На месте происшествия работают полицейские и спасатели.



В США из-за гололеда произошло ЧП с самолетом

Напомним, 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила.

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