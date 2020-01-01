Четыре человека погибли при крушении небольшого самолета в США
В американском штате Калифорния в среду, 22 января, разбился легкомоторный самолет, на борту которого находились до четырех пассажиров, сообщила пожарная служба города Корона в Twitter.
Отмечается, что самолет упал на территории аэродрома на юге штата. По словам очевидцев, воздушное судно при взлете налетело на ограждение, перевернулось и загорелось.
Предположительно, пилот не успел затормозить перед концом взлетно-посадочной полосы. В результате крушения погибли четыре человека,
На месте происшествия работают полицейские и спасатели.
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Напомним, 12 января в Австралии разбился легкомоторный самолет. Его обломки нашли на следующий день в национальном парке Корила.
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