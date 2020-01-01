В Словакии пьяный министр устроил погром в ресторане

Пьяный министр со своим братом устроили погром в заведении и бросались деньгами в его сотрудников.

В столице Словакии Братиславе полиция задержала пьяного министра окружающей среды Ласло Солимоша и его брата, которые повздорили с персоналом одного из ресторанов и разбили входную дверь в заведении, пишет TV3.

"Солимош и его брат покидали ресторан азиатской кухни в весьма подпитом состоянии. При этом Солимош кричал, что он является министром окружающей среды, а его брат ударил ногой по входной стеклянной двери заведения и разбил ее. Оба мужчины кидались деньгами в работников ресторана", - сообщило ТВ.

Сотрудники ресторана азиатской кухни в центре Братиславы вызвали копов.

"Согласно имеющейся информации, двое мужчин словесно и физически напали на персонал данного ресторана, причем после вывода этих мужчин из заведения один из них разбил стеклянную часть входной двери. Прибывший наряд полиции задержал обоих мужчин, Л.С. и З.С., и препроводил их в ближайшее отделение", - говорится в сообщении.

Ущерб ресторану от погрома оценивается в размере 1 тысячи евро. Кроме того, после инцидента один сотрудник заведения вынужден был обратиться за медицинской помощью.

"Полиция начала расследование по статьям о хулиганстве и нанесению имущественного вреда. После допроса в полиции оба мужчины были отпущены на свободу", - говорится в сообщении полиции.

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