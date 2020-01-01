В Совете Европы заявили о росте нетерпимости к украинцам в Польше

Граждане Украины наряду с евреями, цыганами и мусульманами чаще всего становятся объектами ненависти у поляков.

Украинцы в Польше все чаще становятся жертвами преступлений, совершенными на почве ненависти. Об этом говорится в докладе Совета Европы О защите национальных меньшинств в Польше.

Так, эксперты Совета Европы обратили внимание на то, что несмотря на значительное занижение соответствующей отчетности, статистика показывает явную тенденцию к росту числа высказываний на почве ненависти и инцидентов, мотивированных ненавистью.

"Причем самой уязвимой группой являются мусульмане, а также еврейское меньшинство, цыгане и все чаще украинцы", - говорится в докладе.

В Совете Европы призвали Польшу срочно приложить усилия к решению этой проблемы.

"Необходимо срочно решить проблему недопонимания, недоверия к власти и отсутствия эффективного расследования и судебного преследования предполагаемых преступлений на почве ненависти", - отметили в Совете Европы.

В то же время, Совет Европы похвалил Польшу за шаги по улучшению интеграции ромов в период 2014-2020 годов, особенно в области образования.

Также не было достигнуто никакого прогресса по поводу неоднократных просьб о признании силезцев этническим меньшинством или силезского языка региональным языком.

Ранее сообщалось, что более 200 тысяч украинцев получили разрешения на проживание в Польше.

Вместе с тем, по прогнозам экспертов, в 2020 году в Польшу поедет меньше заробитчан, чем в предыдущем году.

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