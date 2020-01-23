В Китае назвали группу риска нового коронавируса

Молодые люди не слишком восприимчивы к заболеванию. Самой молодой из погибших от новой болезни стала 48-летняя женщина. Остальным было за 70 и 90 лет.

Люди старшего возраста значительно более восприимчивы к новому коронавирусу. Об этом в четверг, 23 января, сообщило издание South China Morning Post со ссылкой на отчет об эпидемиологической ситуации Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

В документе отмечается, что возраст людей, ставших в Китае жертвами коронавируса, составлял от 48 до 89 лет. Кроме того, по данным ведомства, не менее девяти из 17 умерших в городе Ухане имели хронические заболевания: диабет, ишемическую болезнь сердца или болезнь Паркинсона. Восьми из них было более 80 лет, двум - за 70. Самой молодой жертвой вируса оказалась 48-летняя женщина с хроническим диабетом, которая ранее перенесла инсульт, отмечает издание.

"По имеющимся у нас эпидемиологическим данным, молодые люди в действительности не слишком восприимчивы к заболеванию", - цитирует эксперта издание.

Как сообщалось, власти Китая закрыли выезд из города Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса. В Ухане проживают более 11,8 миллиона человек. Автобусное, железнодорожное и авиасообщение с городом прервано.

Напомним, в Китае возросло количество зараженных коронавирусом до 644 человек. Кмерли 18 человек.

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