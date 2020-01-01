В Турции арестовали 40 копов по делу о попытке переворота

Все задержанные подозреваются в участии в организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

В Турции силовики провели операцию по задержанию 40 полицейских, подозреваемых в причастности к попытке госпереворота в 2016 году. Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 24 января.

Среди сорока задержанных – четверо бывших высоких полицейских чинов. Все они подозреваются в участии в организации оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO.

Задержания проводились в Анкаре, Конье, Газиантепе, Кайсери, Адыямане, Адане, Трабзоне, Йозгате и Бурсе. Все задержанные будут доставлены в Анкару.

Напомним, в ночь на 16 июня 2016 года группа мятежников попыталась осуществить военный переворот в Турции. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 250 граждан, более две тысячи человек получили ранения. Мятеж был подавлен.

Позже в Турции были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военные.

Власти Турции обвиняют организацию оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, который находится в США, осудил переворот и отверг обвинения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet