Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана

Комментариев: 0
Во время визита в Турцию канцлер Германии получила от Эрдогана памятные подарки - инкрустированное зеркало и шлем.
Ангела Меркель находится с визитом в Турции
Ангела Меркель находится с визитом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель инкрустированное зеркало и шлем. Об этом сообщает Sozcu.

Отметим, Меркель сейчас находится с визитом в Турции. Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

Канцлер отметила, что в будущем в университете будут учиться 5 тысяч студентов. По ее словам, это пример сотрудничества между Турцией и Германией.

Лидеры намерены обсудить ситуацию в Ливии и в Сирии, а также экономическое сотрудничество.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии заявил, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, является сторонников военного решения конфликта.
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: фото, Меркель, подарок, Эрдоган, Ангела Меркель, зеркало
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь