Меркель удивила реакцией на подарок Эрдогана

Во время визита в Турцию канцлер Германии получила от Эрдогана памятные подарки - инкрустированное зеркало и шлем.

Ангела Меркель находится с визитом в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подарил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель инкрустированное зеркало и шлем. Об этом сообщает Sozcu.

Отметим, Меркель сейчас находится с визитом в Турции. Вручение подарков прошло после церемонии открытия кампуса турецко-немецкого университета.

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Канцлер отметила, что в будущем в университете будут учиться 5 тысяч студентов. По ее словам, это пример сотрудничества между Турцией и Германией.

Лидеры намерены обсудить ситуацию в Ливии и в Сирии, а также экономическое сотрудничество.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган в рамках конференции по Ливии заявил , что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, является сторонников военного решения конфликта.

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