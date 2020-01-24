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На предприятии в США прогремел мощный взрыв

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Взрывная волна выбила окна и двери в здании, однако причина взрыва пока неизвестна. По меньшей мере один человек пострадал.

В одном из зданий города Хьюстона в американском штате Техас прогремел мощный взрыв. Причины пока неизвестны. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает полиция города в Twitter.

"Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента", - говорится в сообщении.

Телеканал ABC сообщает о по меньшей мере одном пострадавшем. Очевидцы сообщают, что взрывной волной в здании выбило окна и двери.

Отмечается, что взрыв, произошедший около 4:25 утра (12:25 по Киеву), был такой мощности, что волна ощущалась на большом расстоянии. По предварительным данным, инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing. На месте работают пожарные.

Несколькими днями ранее в Стокгольме ночью прогремели два взрыва. Оба взрыва произошли в жилых домах, которые находятся на расстоянии в 500 метрах друг от друга.

Перед этим взрыв в жилом доме прогремел во Франции, пострадали два человека. Здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома. 

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Теги: США, взрыв, предприятие, Техас
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Источник: korrespondent.net

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