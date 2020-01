На предприятии в США прогремел мощный взрыв

В одном из зданий города Хьюстона в американском штате Техас прогремел мощный взрыв. Причины пока неизвестны. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает полиция города в Twitter.

"Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента", - говорится в сообщении.

Телеканал ABC сообщает о по меньшей мере одном пострадавшем. Очевидцы сообщают, что взрывной волной в здании выбило окна и двери.

Отмечается, что взрыв, произошедший около 4:25 утра (12:25 по Киеву), был такой мощности, что волна ощущалась на большом расстоянии. По предварительным данным, инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing. На месте работают пожарные.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5