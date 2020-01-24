На предприятии в США прогремел мощный взрыв

Взрывная волна выбила окна и двери в здании, однако причина взрыва пока неизвестна. По меньшей мере один человек пострадал.

В одном из зданий города Хьюстона в американском штате Техас прогремел мощный взрыв. Причины пока неизвестны. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает полиция города в Twitter.

"Взрыв в здании. Патрульные перекрыли улицы в районе инцидента", - говорится в сообщении.

Телеканал ABC сообщает о по меньшей мере одном пострадавшем. Очевидцы сообщают, что взрывной волной в здании выбило окна и двери.

Отмечается, что взрыв, произошедший около 4:25 утра (12:25 по Киеву), был такой мощности, что волна ощущалась на большом расстоянии. По предварительным данным, инцидент мог произойти на территории предприятия обрабатывающей промышленности Watson Grinding and Manufacturing. На месте работают пожарные.

WATCH: 'Massive' explosion at a building in Houston is felt and heard for miles; no word on casualties pic.twitter.com/fjLzInJ7l5 — BNO News (@BNONews) January 24, 2020

Несколькими днями ранее в Стокгольме ночью прогремели два взрыва. Оба взрыва произошли в жилых домах, которые находятся на расстоянии в 500 метрах друг от друга.

Перед этим взрыв в жилом доме прогремел во Франции, пострадали два человека. Здание полностью уничтожено, повреждены соседние дома.

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