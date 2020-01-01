Вас видят те, кто надо: Лукашенко рассказал почему не пользуется смартфоном

Белорусский лидер избегает современных гаджетов ради конфиденциальности, а также чтобы избежать негативного влияния радиоволн на свое здоровье.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не использует мобильный телефон и другие устройства ради безопасности. Об этом он сказал в пятницу, 14 января, в ходе визита в белорусский город Шклов, сообщает БелТА.

Лукашенко заверил, что не имеет при себе мобильного телефона.

"Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - заявил Лукашенко.

Глава государства отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит.

"Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.

В этом контексте Лукашенко также вспомнил об отрицательном влияние радиоволн на здоровье человека и возможной опасности искусственного интеллекта.

Напомним, сегодня Лукашенко также Беларусь не будет частью "братской РФ", поскольку белорусы этого не примут.

Ранее Лукашенко хвастался утренними пробежками в 15 км. По словам Лукашенко, находясь в Объединенных Арабских Эмиратах, он усиленно тренировался.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet