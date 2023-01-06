ВОЗ обнородовала рекомендации в связи с коронавирусом в Китае

Органы здравоохранения должны предоставлять путешественникам информацию относительно снижения риска заражения. А страны должны быть готовы к сдерживанию нового вируса.

Всемирная организация здоровья не рекомендует ограничивать поездки или торговлю с Китаем в связи с распространением нового коронавируса. Об этом в пятницу, 24 января, сообщает Центр общественного здоровья МОЗ Украины по итогам заседания комитета по чрезвычайным ситуациям ВОЗ.

"ВОЗ не рекомендует применять какие-либо ограничения на поездки или торговлю в отношении Китая, опираясь на информацию, имеющуюся на данный момент.

В случае появления симптомов, свидетельствующих о респираторном заболевании до, во время путешествия или после него, путешественникам рекомендуется обратиться к врачу и поделиться историей путешествий со своим врачом", - говорится в сообщении.

Также в ВОЗ отметили, что медики и органы здравоохранения должны предоставлять путешественникам информацию для уменьшения общего риска ОРВИ через туристические клиники, туристические агентства, операторов по транспортировке и в пунктах пропуска.

"Все страны должны быть готовы к сдерживанию, включая активное наблюдение, раннее выявление, изоляцию и управление делами, отслеживание контактов и предотвращение дальнейшего распространения инфекции 2019-nCoV ", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что страны должны уделять внимание снижению инфицирования человека, предотвращению вторичной передачи и международному распространению и обязаны обмениваться информацией с ВОЗ в соответствии с Международными медико-санитарными правилами.

По данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26.

Коронавирус распространяется, ВОЗ приняла решение

Как сообщалось, в Китае врачам впервые удалось вылечить женщину, зараженную коронавирусом, от которого возникает пневмония.

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