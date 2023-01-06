Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китайцы скупили сотни миллионов масок из-за вируса

Комментариев: 0
За три дня всего две компании продали более 200 миллионов медицинских масок. Поставщики обещают не завышать цены на продукцию.
Без масок на улицы просят не выходить
Без масок на улицы просят не выходить

Из-за смертельного коронавируса в Китае за несколько дней скупили сотни миллионов медицинских масок, пишет в пятницу, 24 января, Интерфакс со ссылкой на азиатские СМИ.

В частности, интернет-площадка JD.com за три дня продала почти 130 млн масок, 310 тыс. бутылок с дезинфицирующими средствами и около 1 млн антисептиков для рук. На сайте Taobao.com за два дня скупили 80 млн масок.

Отмечается, что компании обещают не завышать цены на подобную продукцию, а также продолжить доставлять эти товары во время праздничных дней по случаю Нового года по лунному календарю.

Компания JD также объявила о безвозмездной передаче городу Ухань 1 млн масок и других медицинских товаров.

На данный момент зафиксировано 26 летальных случаев заболевания коронавирусом, подтверждено более 900 случаев заражения.

В 13 городах провинции Хубэй ввели карантин.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Китай, заболевание, маски
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь