Китайцы скупили сотни миллионов масок из-за вируса

За три дня всего две компании продали более 200 миллионов медицинских масок. Поставщики обещают не завышать цены на продукцию.

Без масок на улицы просят не выходить

Из-за смертельного коронавируса в Китае за несколько дней скупили сотни миллионов медицинских масок, пишет в пятницу, 24 января, Интерфакс со ссылкой на азиатские СМИ.

В частности, интернет-площадка JD.com за три дня продала почти 130 млн масок, 310 тыс. бутылок с дезинфицирующими средствами и около 1 млн антисептиков для рук. На сайте Taobao.com за два дня скупили 80 млн масок.

Отмечается, что компании обещают не завышать цены на подобную продукцию, а также продолжить доставлять эти товары во время праздничных дней по случаю Нового года по лунному календарю.

Компания JD также объявила о безвозмездной передаче городу Ухань 1 млн масок и других медицинских товаров.

На данный момент зафиксировано 26 летальных случаев заболевания коронавирусом, подтверждено более 900 случаев заражения.

В 13 городах провинции Хубэй ввели карантин.

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