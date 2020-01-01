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СМИ: Все погибшие при стрельбе в Германии - родственники

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Массовое убийство произошло днем в маленьком городке. По данным СМИ, причиной стал семейный конфликт.
Полиция подробностей пока не сообщает
Полиция подробностей пока не сообщает
Nico Pannewitz

Все шесть погибших при стрельбе в немецком городке Рот-ам-Зее являются родственниками, пишут СМИ в пятницу, 24 января. По данным издание Bild, массовое убийство произошло из-за семейного конфликта.

Как сообщается, выстрелы прозвучали около 12:45 в гостевом доме Deutscher Kaiser. По данным СМИ, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Стрелком оказался гражданин Германии 1983 года рождения. Он задержан. 

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

 

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Теги: Германия, семья, стрельба, родственники, убийство
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Источник: korrespondent.net

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