СМИ: Все погибшие при стрельбе в Германии - родственники

Массовое убийство произошло днем в маленьком городке. По данным СМИ, причиной стал семейный конфликт.

Полиция подробностей пока не сообщает Nico Pannewitz

Все шесть погибших при стрельбе в немецком городке Рот-ам-Зее являются родственниками, пишут СМИ в пятницу, 24 января. По данным издание Bild, массовое убийство произошло из-за семейного конфликта.

Как сообщается, выстрелы прозвучали около 12:45 в гостевом доме Deutscher Kaiser. По данным СМИ, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Стрелком оказался гражданин Германии 1983 года рождения. Он задержан.

Напомним, 9 октября у синагоги в Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт) произошла стрельба, в результате которой погибли как минимум два человека.

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