Госдеп США подтвердил поездку Помпео в Украину

Майк Помпео прилетит в Украину в рамках запланированного турне по пяти странам. Он прибудет в Киев 30 января.

Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки по пяти странам, о визите сообщили в пресс-секретариате Госдепартамента, пишет в пятницу, 24 января, ЕП.

У Помпео запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".

Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе.

Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.

После Киева госсекретарь поедет в Беларусь на встречу с президентом Александром Лукашенко.

Еще у Помпео запланированы визиты в Узбекистан, Казахстан и Великобританию.

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