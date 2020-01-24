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Госдеп США подтвердил поездку Помпео в Украину

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Майк Помпео прилетит в Украину в рамках запланированного турне по пяти странам. Он прибудет в Киев 30 января.
Помпео прилетит в Киев 30 января
Помпео прилетит в Киев 30 января
Reuters
 
Государственный секретарь США Майк Помпео приедет в Киев 30 января в рамках запланированной поездки по пяти странам, о визите сообщили в пресс-секретариате Госдепартамента, пишет в пятницу, 24 января, ЕП.
 
У Помпео запланирована встреча с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком", чтобы подчеркнуть поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины".
 
Госсекретарь также примет участие в церемонии возложения цветов у Михайловского Златоверхого собора, чтобы почтить тех, кто погиб на Донбассе.
 
Помпео проведет встречи с религиозными лидерами, представителями гражданского общества и лидерами деловых кругов.
 
После Киева госсекретарь поедет в Беларусь на встречу с президентом Александром Лукашенко.
 
Еще у Помпео запланированы визиты в Узбекистан, Казахстан и Великобританию.
 
Напомним, госсекретарь США Майк Помпео пояснил поддержку Киева со стороны Вашингтона.
 
Ранее сообщалось, что Пентагон заявил об отправке всей военной помощи Украине. Она была направлена "в соответствии с требованиями Конгресса". 

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Теги: США, визит, Владимир Зеленский, Майкл Помпео
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Источник: korrespondent.net

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