Коронавирус негативно сказывается на экономике Китая

Больше всего страдают индустрии развлечений, туризма и общепита. Меняется и потребительское поведение - люди стараются избегать общественных мест.

Новый коронавирус в Китае ударит по местным индустриям развлечений, туризма и общепита. Такое мнение озвучили эксперты агентства S&P Global Ratings, передает ТАСС в пятницу, 24 января.

"Потребители, скорее всего, избегают общественных мест, чтобы снизить вероятность заражения. Эти эффекты могут быть усугублены ограничениями на поездки. Больше всего пострадают общественное питание, развлечения и туристические услуги. Поскольку эти сегменты обычно рассматриваются как предметы роскоши, а не как предметы первой необходимости", - считают в агентстве.

Общее потребление в стране снизится, так как потребители услуг вряд ли смогут перенаправить подобные расходы, тратя больше в других местах.

"Планы капитальных затрат компаний очень чувствительны к ожиданиям спроса. Поэтому длительный спад потребления может повлиять на инвестиции", - говорят эксперты и добавляют, что фирмы вряд ли будут реагировать быстро в своих инвестиционных решениях.

Эксперты обнадеживают, что если дальнейшая опасность распространения вируса не подтвердится, влияние на спрос будет недолгим.

В то же время, более высокие расходы, связанные с реакцией на вспышку эпидемии - задействование медицинского персонала, аварийных служб и закупка вакцин, могут умеренно компенсировать удар по потреблению. Однако рост таких расходов скорее станет значимым для некоторых отраслей, но не окажет слишком сильного влияния на широкий спектр экономики.

"Ограниченное перемещение людей и, в худшем случае, высокий уровень заражения могут ограничить производство в некоторых отраслях. Это повлияет как на обрабатывающую промышленность, так и на сферы услуг, и может вызвать временные сбои производства или падение производственной активности", - резюмировали в агентстве.

По последним данным, от вируса умерли 26 человек, более 900 инфицированы.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Как утверждается, два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.

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