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От ракетного удара Ирана пострадали 34 военных США - Пентагон

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В американском оборонном ведомстве признали, что вопреки заявлению Трампа об отсутствии пострадавших, 34 военных получили черепно-мозговые травмы.
Американские военные
Американские военные

Во время ракетного удара Ирана по иракской авиабазе 34 военных США получили черепно-мозговые травмы. Об этом на брифинге в пятницу, 24 января, сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, передает ТАСС.

"В общей сложности у 34 военнослужащих была диагностирована контузия (в оригинале "concussion", что можно перевести и как "сотрясение" – ред.), травмы головного мозга. Восемь военнослужащих, которые ранее были доставлены в Германию, вернулись в США, где продолжат получать помощь. Девять военнослужащих, транспортированных в Германию, до сих пор находятся там для оценки лечения. Один военнослужащий, отправленный в Кувейт, вернулся в Ирак", - сказал Хоффман.

Другие 16 человек, получившие травмы, уже вернулись к своим обязанностям.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что ни один американец не пострадал во время атаки на авиабазу.

Напомним, в ночь на 8 января ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по двум базам в Ираке, где расположен военный контингент США. Позже СМИ сообщали, что военные США укрылись в убежищах перед ударом Ирана.

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Теги: Ирак, США, Иран, Пентагон, обстрел
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Источник: korrespondent.net

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