В результате землетрясения в Турции погибли 18 человек

Еще более 500 человек получили различные травмы. Три десятка человек остаются под завалами.



Жертвами землетрясения в Турции стали 18 человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в субботу, 25 января.

Еще 553 человека получили различные травмы.

"405 граждан получили ранения в Элязыге, они были доставлены в больницы нашими медицинскими бригадами. 148 человек были отправлены в больницы в Малатье", - рассказал министр.

Три десятка человек, по его словам, остаются под завалами.

Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Сообщалось о 14 погибших.

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