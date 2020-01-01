Во Франции зафиксировали третий случай заболевания коронавирусом

Число выявленных случаев заболевания новым коронавирусом может вырасти в ближайшее время.

Во Франции выявлены три случая заражения новым коронавирусом



Во Франции медики официально подтвердили три случая заражения новым коронавирусом 2019-nCoV, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее было известно о двух заболевших.

Третий заболевший приходится близким родственником одного из тех, о чьем инфицировании сообщалось накануне.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен допустила, что количество зараженных в стране может быть больше.

Отметим, что Франция стала первой страной в Европе, где зафиксированы проявления болезни.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По последним данным, число заразившихся новым коронавирусом в Китае превысило 900 человек, а умерли уже 26.

В ВОЗ заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии и США.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.

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