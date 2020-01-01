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Вирус в Китае: 41 жертва и почти 1300 зараженных

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Количество зафиксированных смертей в результате заражения новым типом коронавируса в Китае увеличилось до 41.
В Китае распространяется новый коронавирус
В Китае распространяется новый коронавирус


Как минимум 41 человек погиб от нового коронавируса 2019-nCoV в Китае, сообщает Reuters.  

Отмечается, что общее число заразившихся увеличилось до 1287 человек.

Напомним, 31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

Во ВОЗ заявили, что новый тип пневмонии может распространиться за пределами Китая, поскольку случаи заболевания уже зарегистрированы в Таиланде, Южной Корее, Японии, США и во Франции.

В Минздраве Украины сообщили о проверке трех случаев с подозрением на заболевание коронавирусом. Два случая не были подтверждены, проверка третьего продолжается.

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Теги: вирусы, Китай, жертвы, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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