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В СМИ появилась запись с требованием Трампа отставки Йованович

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В Белом доме не отрицают информацию телеканала и отмечают, что президент имеет право увольнять членов собственной администрации.
Появилась запись, как Трамп требует отставки Мари Йованович
Появилась запись, как Трамп требует отставки Мари Йованович

Американские СМИ обнародовали аудиозапись, на которой слышно, как человек с голосом, похожим на голос президента США Дональда Трампа говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Соответствующую запись в субботу, 25 января, опубликовал канал ABC.

СМИ отмечает, что участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман.

По информации источников канала, разговор состоялся весной 2018 года в номере отеля Трампа.

На записи слышно, как Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается, после чего и последовала реплика, которую приписывают президенту США.

Лев Парнас, который исполнял в Украине поручение личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, своими словами спровоцировал вспышку гнева главы Белого дома. Предприниматель якобы убеждал главу государства в том, что Йованович при каждом удобном случае прогнозировала ему скорый импичмент.

"Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне все равно. Уберите. ОК? Сделайте это", - сказал Трамп.

Сообщается, что в Белом доме не отрицали информацию ABC, и отметили, что президент имеет право увольнять членов собственной администрации, которые не поддерживают его повестку дня.

Как известно, Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обамы, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, который обвинил ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Лев Парнас сообщил, что был свидетелем принятия решения об увольнении посла в Украине Мари Йованович. Парнас заявил, что Трамп увольнял Йованович четыре или пять раз, и один из таких случаев произошел в его присутствии во время частного обеда весной 2018 года в гостинице Трампа в Вашингтоне.

Ранее в США заявили о слежке за их экс-послом в Украине. Мари Йованович находилась в Киеве под наблюдением до самого увольнения.

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Теги: США, Украина-США, Трамп, Дональд Трамп, Мари Йованович
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Источник: korrespondent.net

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