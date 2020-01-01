В СМИ появилась запись с требованием Трампа отставки Йованович

В Белом доме не отрицают информацию телеканала и отмечают, что президент имеет право увольнять членов собственной администрации.

Американские СМИ обнародовали аудиозапись, на которой слышно, как человек с голосом, похожим на голос президента США Дональда Трампа говорит, что хочет, чтобы посла в Украине Мари Йованович уволили. Соответствующую запись в субботу, 25 января, опубликовал канал ABC.

СМИ отмечает, что участниками разговора предположительно были бывшие бизнес-партнеры персонального адвоката Трампа, Руди Джулиани - Лев Парнас и Игорь Фруман.

По информации источников канала, разговор состоялся весной 2018 года в номере отеля Трампа.

На записи слышно, как Парнас и Фруман говорят Трампу, что Йованович негативно о нем отзывается, после чего и последовала реплика, которую приписывают президенту США.

Лев Парнас, который исполнял в Украине поручение личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани, своими словами спровоцировал вспышку гнева главы Белого дома. Предприниматель якобы убеждал главу государства в том, что Йованович при каждом удобном случае прогнозировала ему скорый импичмент.

"Избавьтесь от нее! Уберите ее завтра. Мне все равно. Уберите. ОК? Сделайте это", - сказал Трамп.

Сообщается, что в Белом доме не отрицали информацию ABC, и отметили, что президент имеет право увольнять членов собственной администрации, которые не поддерживают его повестку дня.

Как известно, Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократе Бараке Обамы, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, который обвинил ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, Лев Парнас сообщил, что был свидетелем принятия решения об увольнении посла в Украине Мари Йованович. Парнас заявил, что Трамп увольнял Йованович четыре или пять раз, и один из таких случаев произошел в его присутствии во время частного обеда весной 2018 года в гостинице Трампа в Вашингтоне.

Ранее в США заявили о слежке за их экс-послом в Украине. Мари Йованович находилась в Киеве под наблюдением до самого увольнения.

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