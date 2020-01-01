От нового коронавируса впервые умер врач

Заражение пожилого хирурга заподозрили на прошлой неделе. Его госпитализировали, однако спасти не смогли.

От нового коронавируса умер первый медицинский работник. Смерть зафиксировали в китайском городе Ухань, который стал эпицентром болезни. Об этом в субботу, 25 января, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили на прошлой неделе. После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.

Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Напомним, по последним данным новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек, скончался 41. Большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй – Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, во Францию и Австралию.

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