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От нового коронавируса впервые умер врач

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Заражение пожилого хирурга заподозрили на прошлой неделе. Его госпитализировали, однако спасти не смогли.
Эпидемия коронавируса в Китае
Эпидемия коронавируса в Китае

От нового коронавируса умер первый медицинский работник. Смерть зафиксировали в китайском городе Ухань, который стал эпицентром болезни. Об этом в субботу, 25 января, сообщает South China Morning Post.

Отмечается, что заражение 62-летнего хирурга Лян Удуна заподозрили на прошлой неделе. После обнаружения болезни мужчину госпитализировали в городскую больницу, однако он умер.

Это первый случай смерти медицинского работника после заражения новым коронавирусом.

Напомним, по последним данным  новым типом коронавируса 2019-nCoV в Китае заразились 1287 человек, скончался 41. Большинство случаев было зафиксировано в столице центральной провинции Хубэй – Ухани и его окрестностях, а также среди лиц, которые посетили этот город.

Вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, во Францию и Австралию.

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Теги: вирусы, смерть, Вирус, Китай, врач, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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