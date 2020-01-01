Военный вертолет США сел на воду в Японии
Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японской сторожевой службой.
Американский военный вертолет MH-60 в субботу, 25 января, совершил посадку на воду на юге Японии, сообщает Nippon.com.
Инцидент произошел в 150 км к востоку от побережья самой южной префектуры Окинава. По данным СМИ, все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японской сторожевой службой и доставлены на берег.
О причинах экстренной посадки вертолета на воду пока не сообщается.
Напомним, в начале января сообщалось, что при аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня.
А в конце декабря на Гаваях разбился вертолет. Спасатели обнаружили на метсе тела шести человек.
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