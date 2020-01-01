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Военный вертолет США сел на воду в Японии

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Все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японской сторожевой службой.
Вертолет ВМС США экстренно сел на воду
Вертолет ВМС США экстренно сел на воду
capecod.com

Американский военный вертолет MH-60 в субботу, 25 января, совершил посадку на воду на юге Японии, сообщает Nippon.com.

Инцидент произошел в 150 км к востоку от побережья самой южной префектуры Окинава. По данным СМИ, все пять членов экипажа американского вертолета были спасены японской сторожевой службой и доставлены на берег.

О причинах экстренной посадки вертолета на воду пока не сообщается.

Напомним, в начале января сообщалось, что при аварийной посадке вертолета погиб глава Генштаба Тайваня.

А в конце декабря на Гаваях разбился вертолет. Спасатели обнаружили на метсе тела шести человек.

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Теги: США, Япония, вертолет, ВМС
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Источник: korrespondent.net

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