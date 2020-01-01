ЕС опредилился с послом в Британии после Brexit

Жоао Вале де Альмейда в 2010-2014 годах находился на должности посла в США. А также был послом ЕС в ООН.

Европейский союз назначил нового посла в Великобритании, который возглавит дипломатическую миссию после Brexit. Об этом сообщает Анадолу в субботу, 25 января.

Отмечается, что посольство ЕС возглавит опытный португальский дипломат Жоао Вале де Альмейда. Он приедет в Лондон уже в феврале.

"Португальский дипломат Альмейда в пятницу был назначен главой будущей дипломатической миссии ЕС в Великобритании после Brexit, который состоится 31 января", – заявил верховный представитель ЕС Жозел Боррелль и уточнил, что европейская дипмиссия в Лондоне также будет отвечать за Северную Ирландию.

Жоао Вале де Альмейда в 2010-2014 годах находился на должности посла в США. А до назначения руководителем дипмиссии в Британии он был послом Евросоюза в ООН.

Напомним, утром 24 января руководство ЕС подписало соглашение о Brexit. Подписи по документом поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Вечером того же дня премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января.

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