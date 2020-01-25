Распространение вируса ускоряется – Си Цзиньпинь

Число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек.

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В Китае ускоряются темпы распространения опасной коронавирусной инфекции 2019-nCoV. Об этом сказал председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает Интерфакс в субботу, 25 января.

"Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется", – сказал Си Цзиньпин.

По данным Синьхуа, Си Цзиньпин провел экстренное совещание Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК по вопросам профилактики и борьбы с эпидемией пневмонии нового типа, на котором призвал органы власти на всех уровнях усилить контроль за распространением вируса.

"Жизнь имеет первостепенное значение. Когда вспыхивает эпидемия, раздается команда. Предотвращать и контролировать заболевание – это наша обязанность. Органы власти на всех уровнях должны взять профилактику и контроль над новыми вспышками коронавируса в качестве приоритетного направления своей работы. Представители власти должны всегда стоять на передовой, чтобы гарантировать социальную стабильность и обеспечить гражданам счастливый и веселый китайский Новый год (наступил в ночь на 25 января – ред.)", – сказал Си Цзиньпин.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, в Китае увеличилось до 1372 человек. Число скончавшихся пациентов не изменилось – 41 человек.

Напомним, сегодня в 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 млрд человек.

Известно, что вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Францию и Австралию.

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