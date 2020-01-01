Землетрясение в Турции: число жертв достигло 29 человек

Спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 43 человека. Травмы различной степени тяжести получили 1466 человека.

Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 29 человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в субботу, 25 января.

Отмечается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 43 человека. Травмы различной степени тяжести получили 1466 человека.

Разрушены 72 здания, 514 строений серьезно повреждены. 409 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.

Также сейсмологи зафиксировали 462 афтершока после основного землетрясения, 14 из из них – силой свыше 4 баллов.

Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Изначально сообщалось о четыерх погибших. Постепенно их число возросло до 20.

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