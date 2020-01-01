Землетрясение в Турции: число жертв достигло 29 человек
Число жертв землетрясения на востоке Турции достигло 29 человек. Об этом сообщает Анадолу со ссылкой на сообщение Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD) в субботу, 25 января.
Отмечается, что спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 43 человека. Травмы различной степени тяжести получили 1466 человека.
Разрушены 72 здания, 514 строений серьезно повреждены. 409 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести.
Также сейсмологи зафиксировали 462 афтершока после основного землетрясения, 14 из из них – силой свыше 4 баллов.
Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии. Изначально сообщалось о четыерх погибших. Постепенно их число возросло до 20.
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