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В работе Facebook произошел сбой

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О проблемах сообщают пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран.
Глобальный сбой произошел в работе соцсети Facebook
Глобальный сбой произошел в работе соцсети Facebook

В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран.

Большинство проблем, согласно данным ресурса, связано с некорректной работой ленты новостей (64%). За последний час на портал поступило свыше двух тысяч сообщений о возможных сбоях в работе социальной сети.

Ранее в работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей.

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В работе Instagram и Facebook произошел сбой

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Теги: пользователи, Facebook, соцсети, сбой
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Источник: korrespondent.net

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