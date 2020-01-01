В работе Facebook произошел сбой
О проблемах сообщают пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран.
В работе социальной сети Facebook произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу интернет-ресурсов.
О неполадках сообщают пользователи из США, Германии, Польши, Великобритании, Нидерландов, Италии, Болгарии, Украине и других стран.
Большинство проблем, согласно данным ресурса, связано с некорректной работой ленты новостей (64%). За последний час на портал поступило свыше двух тысяч сообщений о возможных сбоях в работе социальной сети.
Ранее в работе Instagram и Facebook произошел масштабный сбой, на который пожаловались множество пользователей.
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