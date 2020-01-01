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В Канаде подтвердили первый случай заболевания новым коронавирусом

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Больной самостоятельно обратился в лечебное заведение с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы.
Коронавирус добрался до Канады
Коронавирус добрался до Канады

В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным коронавирусом. Об этом заявили в госпитале Саннибрук в Торонто, сообщает Укринформ.

“Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавирусом, который происходит из Уханя в Китае”, - говорится в распространенном пресс-релизе.

Отмечается, что в настоящее время больной находится под карантином в стабильном состоянии. “Он пройдет лечение для избавления симптомов и в течение следующих дней несколько команд будут заниматься им в больнице”, - заявили в госпитале.

Больной самостоятельно обратился в лечебное заведение еще в четверг с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.

Ранее в Малайзии подтвердили информацию о трех случаях заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксировали в Австралии

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Теги: Вирус, Китай, Канада, заражение, коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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