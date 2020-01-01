Число заразившихся коронавирусом в Китае возросло

Количество летальных исходов увеличилось до 54 случаев, количество заразившихся выросло до 1743 человек.

Число подтвержденных в Китае случаев заражения пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа 2019-nCoV, выросло до 1743 человек, количество летальных исходов увеличилось до 54 случаев. Это следует из информационных сообщений, опубликованных комитетами по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

По данным властей КНР, больше всего случаев инфицирования - 1052 человека - подтверждено в провинции Хубэй и ее административном центре Ухане, где первоначально начал распространяться коронавирус.

На этот же регион приходится наибольшее количество жертв - 52 человека. Следующими регионами по числу заразившихся являются провинции Гуандун (72 случая), Чжэцзян (62) и город центрального подчинения Чунцин (57).

Напомним, в 25 провинциях Китая объявили наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения. Общая численность населения на этих территориях превышает 1,2 млрд человек.

Известно, что вирус распространился за границу, в том числе в Южную Корею, Японию, Сингапур, Таиланд, Вьетнам, США, Францию и Австралию.

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