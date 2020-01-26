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Израиль нанес авиаудары по сектору Газы

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Из сектора Газы в сторону Израиля были запущены надувные шары со взрывчаткой. В ответ на это авиация Израиля нанесла удар по сектору Газы.
Авиация Израиля ударила по сектору Газы
Авиация Израиля ударила по сектору Газы
(архивное фото)

Израиль нанес несколько авиаударов по сектору Газы в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой. Об этом сообщает Xinhua в воскресенье, 26 января.

Как сообщают источники в службах безопасности Израиля, боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления Хамаса в центре и на юге сектора Газы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ответственность за атаку взяли на себя Вооруженные силы Израиля заявив, что и впредь будут уничтожать “террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа”.

Напомним, что ранее Палестина выпустила по Израилю четыре ракеты. Половину ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны Железный купол.

Также сообщалось, что израильские военные убили трех палестинцев на границе с Газой. Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему - 17 лет, сообщили в полиции Газы.

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Теги: авиация, Израиль, сектор Газа, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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