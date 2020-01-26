Израиль нанес авиаудары по сектору Газы

Из сектора Газы в сторону Израиля были запущены надувные шары со взрывчаткой. В ответ на это авиация Израиля нанесла удар по сектору Газы.

Израиль нанес несколько авиаударов по сектору Газы в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой. Об этом сообщает Xinhua в воскресенье, 26 января.

Как сообщают источники в службах безопасности Израиля, боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления Хамаса в центре и на юге сектора Газы. Информации о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Ответственность за атаку взяли на себя Вооруженные силы Израиля заявив, что и впредь будут уничтожать “террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа”.

Напомним, что ранее Палестина выпустила по Израилю четыре ракеты. Половину ракет перехватила израильская система противовоздушной обороны Железный купол.

Также сообщалось, что израильские военные убили трех палестинцев на границе с Газой. Двое из убитых палестинцев были в возрасте 18 лет, а третьему - 17 лет, сообщили в полиции Газы.

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