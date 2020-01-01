У Трампа перечислили шесть аргументов об отсутствии давления на Украину

Адвокаты Дональда Трампа говорят, что Трамп помог Украине больше, чем Обама, стенограмма телефонного разговора ни о чем не говорит, а Украина неоднократно отрицала давление в свою сторону.

Защита Трампа представила шесть аргументов отсутствии давления на Украину

Защита президента США Дональда Трампа представила свои аргументы по делу об импичмента Трампа, которое сейчас рассматривает Сенат США. Об этом сообщает Голос Америки в воскресенье, 26 января.

Адвокат Майк Пурпура назвал шесть аргументов в пользу того, что Трамп не оказывал давления на Украину, чтобы заставить страну начать расследование против главного конкурента Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байдена.

Дональд Трамп предоставил больше помощи Украине, чем администрация Обамы, в частности предоставив Украине Джавелины. Также администрация Трампа значительно усилила санкции против России. Стенограмма телефонного разговора между Трампом и президентом Владимиром Зеленским от 25 июля прошлого года, не свидетельствует о том, что военную помощь США использовали как средство давления на Украину. Украинцы неоднократно говорили об отсутствии на них давления. На момент разговора с президентом США, украинская сторона не знала о задержке помощи. Расследование против политического оппонента Трампа Джо Байдена так и не было открыто. Украина получила военную помощь.

Напомним, что ранее в США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине. Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.

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