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Трамп высказался о возможности переговоров с Ираном

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Дональд Трамп заявил, что Иран хочет начать переговоры с США, но хочет отмены санкций, и это не устраивает американского президента.
Трамп прокомментировал возможность переговоров с Ираном
Трамп прокомментировал возможность переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переговоры с Ираном в своем Twitter в воскресенье, 26 января.

"Министр иностранных дел Ирана говорит, что Иран хочет вести переговоры с Соединенными Штатами, но хочет отменить санкции. Спасибо, не надо!", - написал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана во время его правления не будет ядерного оружия.

В свою очередь постпред Ирана в ООН утверждал, что его страна не стремится к обладанию ядерным оружием, несмотря на прекращение выполнения ядерной сделки.

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Теги: США, Иран, Ядерная программа Ирана, Трамп, санкции, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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