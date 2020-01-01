Число заболевших коронавирусом перевалило за две тысячи

Это по официальным данным.

Подтвержденное число заражения коронавирусом 2019-nCoV в Китае выросло до 2002 человек. Об этом заявили в Комитете по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.

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Общее число умерших от коронавируса - 56 человек.

На данный момент есть подозрение на коронавирус еще у почти 2,7 тысяч человек, но диагноз пока не подтвержден.

Всего среди заразившихся более половины случаев приходится на провинцию Хубэй, где были зарегистрированы первые случаи заболевания. Там болеют 1052 человека.Случаи заболевания 2019-nCoV зафиксированы почти во всех регионах Китая, включая Пекин и Шанхай.

Напомним, вирус распространяется с конца 2019 года. Первые случаи заражения зафиксировали в городе Ухань провинции Хубэй. К настоящему моменту известно о случаях заражения коронавирусом в Австралии, Южной Корее, Непале, Малайзии, Японии, США, Франции и Канаде.