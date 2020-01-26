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Трамп говорил о зависимости Украины в 2018 - СМИ

Комментариев: 5
Дональд Трамп говорил, что Украина зависит от военной помощи США и не продержалась бы без нее в противостоянии с Россией, со ссылкой на аудиозапись разговора пишет Associated Press.
Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США
Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США

Президент США Дональд Трамп говорил о зависимости Украины от американской военной помощи еще в 2018 году на закрытой встрече. Об этом со ссылкой на аудиозапись встречи пишет агентство Associated Press в воскресенье, 26 января.

На аудио, якобы сделанном на встрече, слышно голос, похожий на голос Трампа, который размышлял со своими сторонниками, как долго Украина могла бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки Вашингтона.

Журналисты AP также утверждают, что на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые выполняли в Украине поручения личного адвоката президента США Руди Джулиани.

Отметим, что Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что никогда в жизни с ним не общался вопреки опубликованным в СМИ их совместным фотографиям.

Напомним, что ранее у Трампа перечислили шесть аргументов об отсутствии давления на Украину. Адвокаты Дональда Трампа говорят, что Трамп помог Украине больше, чем Обама, стенограмма телефонного разговора ни о чем не говорит, а Украина неоднократно отрицала давление в свою сторону.

Также сообщалось, что в США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине. Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.

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Теги: Украина-США, Трамп, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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VSHIVANKA    26.01.2020, 10:51
Оценка:  -8
VSHIVANKA
ЦРУ рассекретило документы по Второй мировой войне, в частности, данные об украинском националисте Степане Бандере. Как отмечается, в открытом доступе оказалось свыше 13 миллионов страниц архивных документов, которые были рассекречены еще в 2005 году, однако опубликованы были в настоящее время .
VSHIVANKA    26.01.2020, 10:53
Оценка:  -7
VSHIVANKA
Среди них 300 страниц было посвящено Бандере, которого называют «украинским фашистом» и агентом Адольфа Гитлера. Утверждается, что он причастен к ряду преступлений и уничтожению 10 тысяч евреев на границе с Закарпатской Украиной.
VSHIVANKA    26.01.2020, 10:55
Оценка:  -7
VSHIVANKA
Согласно сведениям ЦРУ, с 30 июня 1941 года Бандера под кличкой «Консул 2» провозгласил во Львове создание государства «Западная Украина». «Всего за 5 недель существования «государства» Бандеры было уничтожено 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков», — заключается в документе.
VSHIVANKA    26.01.2020, 10:41
Оценка:  -10
VSHIVANKA
СТРАННО ....
РАЗВЕ РОССИЯ КОГДА ТО ВОЕВАЛА С украиной ?
КСТАТИ , КТО ЗНАЕТ , КАКОВА СУДЬБА ТЕХ ВОИНОВ СВИТА , КОТОРЫЕ ЛЕТОМ 2014 ГОДА В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛИ В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ СПАСАЯСЬ ОТ ДОНЕЦКИХ ШАХТЁРОВ ?
ОНИ ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ - КАРАТЕЛЕЙ ?
Путин-Xyйло    26.01.2020, 10:22
Оценка:  +15
Путин-Xyйло
Что он курит?
С 2014 года держалась, с "голой" армией. пока Европа и США "выражали озабоченность", а с президентством Трампа вдруг "не смогли" бы
Трамп точно помогал или все же мешал?!
МаюРацию    26.01.2020, 10:48
Оценка:  -8
МаюРацию
Тебе ли не знать, что курит Трамп, такой же наркоман йопаный
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