Трамп говорил о зависимости Украины в 2018 - СМИ
Президент США Дональд Трамп говорил о зависимости Украины от американской военной помощи еще в 2018 году на закрытой встрече. Об этом со ссылкой на аудиозапись встречи пишет агентство Associated Press в воскресенье, 26 января.
На аудио, якобы сделанном на встрече, слышно голос, похожий на голос Трампа, который размышлял со своими сторонниками, как долго Украина могла бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки Вашингтона.
Журналисты AP также утверждают, что на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые выполняли в Украине поручения личного адвоката президента США Руди Джулиани.
Отметим, что Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что никогда в жизни с ним не общался вопреки опубликованным в СМИ их совместным фотографиям.
Напомним, что ранее у Трампа перечислили шесть аргументов об отсутствии давления на Украину. Адвокаты Дональда Трампа говорят, что Трамп помог Украине больше, чем Обама, стенограмма телефонного разговора ни о чем не говорит, а Украина неоднократно отрицала давление в свою сторону.
Также сообщалось, что в США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине. Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
РАЗВЕ РОССИЯ КОГДА ТО ВОЕВАЛА С украиной ?
КСТАТИ , КТО ЗНАЕТ , КАКОВА СУДЬБА ТЕХ ВОИНОВ СВИТА , КОТОРЫЕ ЛЕТОМ 2014 ГОДА В КОЛИЧЕСТВЕ БОЛЕЕ 400 ГОЛОВ БЕЖАЛИ В ОБОСРАНЫХ ШАРОВАРАХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ С РОССИЕЙ СПАСАЯСЬ ОТ ДОНЕЦКИХ ШАХТЁРОВ ?
ОНИ ПОЛУЧИЛИ УДОСТОВЕРЕНИЕ ВЕТЕРАНОВ - КАРАТЕЛЕЙ ?
С 2014 года держалась, с "голой" армией. пока Европа и США "выражали озабоченность", а с президентством Трампа вдруг "не смогли" бы
Трамп точно помогал или все же мешал?!