Трамп говорил о зависимости Украины в 2018 - СМИ

Дональд Трамп говорил, что Украина зависит от военной помощи США и не продержалась бы без нее в противостоянии с Россией, со ссылкой на аудиозапись разговора пишет Associated Press.

Трамп в 2018 году говорил о зависимости Украины от помощи США

Президент США Дональд Трамп говорил о зависимости Украины от американской военной помощи еще в 2018 году на закрытой встрече. Об этом со ссылкой на аудиозапись встречи пишет агентство Associated Press в воскресенье, 26 января.

На аудио, якобы сделанном на встрече, слышно голос, похожий на голос Трампа, который размышлял со своими сторонниками, как долго Украина могла бы продержаться в борьбе с Россией без поддержки Вашингтона.

Журналисты AP также утверждают, что на встрече присутствовали бизнесмены Лев Парнас и Игорь Фруман, которые выполняли в Украине поручения личного адвоката президента США Руди Джулиани.

Отметим, что Трамп неоднократно отрицал знакомство с Парнасом и заявлял, что никогда в жизни с ним не общался вопреки опубликованным в СМИ их совместным фотографиям.

Напомним, что ранее у Трампа перечислили шесть аргументов об отсутствии давления на Украину. Адвокаты Дональда Трампа говорят, что Трамп помог Украине больше, чем Обама, стенограмма телефонного разговора ни о чем не говорит, а Украина неоднократно отрицала давление в свою сторону.

Также сообщалось, что в США опубликовали 200 страниц документов о задержке помощи Украине. Белый дом в рамках закона о свободе информации опубликовал переписку на 192 страницах, касающуюся Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet