США планируют заключить торговое соглашение с Британией

Договор о торговле хотят заключить до конца 2020 года. Британия после Brexit сможет самостоятельно вести переговоры и подписывать торговые соглашения со странами, которые не имеют соглашений с ЕС.

США хотят заключить торговое соглашение с Британией до конца 2020 года

Соединенные Штаты Америки хотят до конца года заключить с Великобританией новое торговое соглашение после Brexit. Об этом заявил глава Минфина США Стив Мнучин, передает ВВС в воскресенье, 26 января.

Британия может одновременно вести переговоры о торговых соглашения с США и ЕС, считает Мнучин.

"Я достаточно оптимистичен", - заявил он в Лондоне и добавил, что США "готовы выделить много ресурсов" на обеспечение торгового соглашения.

После Brexit Великобритания сможет вести переговоры и подписывать новые торговые соглашения со странами, которые не имеют существующих соглашений с ЕС.

Стоит отметить, что Великобритания также ведет переговоры о соглашении о свободной торговле с ЕС, чтобы избежать тарифов и торговых барьеров для британских товаров после окончания переходного периода.

"Мы говорили, что наша цель - ваша цель - пытаться достичь обоих этих торговых соглашений в этом году. И я думаю, что с позиции США мы готовы выделить много ресурсов. У Великобритании и США очень похожи экономики с большой ориентацией на услуги, и я думаю, это будут очень важные отношения", - сказал Мнучин.

Напомним, утром 24 января руководство ЕС подписало соглашение о Brexit. Подписи по документом поставили президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Шарль Мишель.

Вечером того же дня премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал соглашение о Brexit. Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января.

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