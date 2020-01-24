Китай следит за возможными мутациями коронавируса

В Ухань, где произошла изначальная вспышка заболевания, прибыли более 2 тысяч медиков. Они будут отслеживать, мутирует ли новый коронавирус.

Власти Китая отслеживает возможные мутации коронавируса, хотя новых свидетельств их появления пока не выявлено. Об этом заявил глава комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, передает Синьхуа в воскресенье, 26 января.

Более 2300 медиков прибыли в Ухань, где произошла первая вспышка. Количество коек в местных больницах могут увеличить на 5 тысяч.

Отмечается, что на начальной стадии заболевание, вызванное коронавирусом, может протекать без таких характерных симптомов, как кашель и лихорадка: некоторые заразившиеся жаловались на диарею, тошноту, головную боль, ощущение стеснения в груди и общую слабость, а также страдали конъюнктивитом, сообщили китайские врачи.

Напомним, что по последним данным коронавирус спровоцировал 56 смертей в Китае, а также более 2 тысяч людей заболели в самом Китае и за его пределами.

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