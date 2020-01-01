Землетрясение в Турции: количество жертв значительно увеличилось

За медицинской помощью обратились более полутора тысяч человек. При этом спасатели извлекли из-под завалов тела 35 погибших.

В результате землетрясения в Турции погибли 35 человек. Об этом сообщает Анадолу в воскресенье, 26 января.

При этом спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 45 человек. Согласно информации ведомства, за медицинской помощью в общей сложности обратились 1547 человек.

Разрушены 76 зданий, 643 строения серьезно повреждены. 425 сооружениям нанесен урон легкой и средней степени тяжести. Вслед за землетрясением зафиксированы 599 афтершоков.

Напомним, вечером 24 января в турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 6,8. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинциях страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Затем начали появляться новости о погибших, число которых постепенно выросло до 20.

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